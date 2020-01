Edge of Tomorrow  Senza Domani: sempre in lavorazione il sequel

News





16/01/2020 |

Sta muovendo diversi la macchina che porterà alla realizzazione del secondo film di Edge of Tomorrow – Senza Domani. Al momento non sappiamo ancora quando le riprese partiranno ufficialmente ma che qualcosa sia in atto, o in fase di progresso, è testimoniato dalla foto che Doug Liman, regista del primo film e confermato alla guida del secondo, ha pubblicato tramite il suo account Instagram.

La foto rivela la produttrice Alison Winter e lo sceneggiatore Matthew Robinson e due lavagne piene di appunti. A confermare che l'oggetto in questione è Edge of Tomorrow 2 è l'hashtag usato dal regista: #LiveDieRepeat2.

La pellicola originale ha incassato al botteghino 370 milioni di dollari.

Protagonisti di Edge of Tomorrow - Senza Domani furono Tom Cruise ed Emily Blunt e al momento non è chiaro se i due attori torneranno a recitare anche in questo nuovo episodio. Liman sarà invece uno dei produttori.

Questa la sinossi del primo film: