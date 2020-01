A Quiet Place: Part II: John Krasinski parla di un possibile terzo film

News





16/01/2020 |

Pochi giorni fa è stato rilasciato sul web il primo trailer di A Quiet Place: Part II, sequel di A Quiet Place: Un Posto Tranquillo. La pellicola farà il debutto nelle sale a marzo 2020 e c'è molta curiosità su come sarà questo nuovo capitolo, dopo il successo del primo.

Intanto il regista John Krasinski, in un'intervista rilasciata a Total Film, ha rivelato che, con le giuste condizioni, potrebbe essere creata anche una terza opera: "Io e lo studio viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda anche se non posso dire con certezza che ci sarà un terzo film. Non faremo una trilogia solo per fare soldi ma cercheremo di realizzare un'altra pellicola solo se troverò la maniera giusta per portare avanti la storia, senza deludere i fan".

Krasinski ha anche rivelato un paio di particolari: "Nel secondo episodio troverete piccoli Easter Egg che spiegheranno alcune cose sul film originale".