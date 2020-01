Taika Waititi in trattative per dirigere un nuovo film di Star Wars

News





17/01/2020 |

Taika Waititi potrebbe entrare a far parte dell'Universo di Guerre Stellari. Il regista è entrato infatti in trattative per sviluppare una nuova pellicola appartenente alla saga.



Al momento, però, non si hanno informazioni riguardanti il film.

Waititi ha debuttato come regista cinematografico nel 2007 con Eagle vs Shark e dieci anni dopo è salito alla ribalta entrando nell'Universo Marvel dirigendo Thor: Ragnarok. Ad oggi è uno dei registi più gettonati ad Hollywood e grande successo ha avuto il suo Jojo Rabbit.

Recentemente ha completato le riprese di Next Goal Wins ed è stato annunciato alla regia di Thor: Love and Thunder.