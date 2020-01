Christian Bale e David O. Russell in trattative per un nuovo film

News





17/01/2020 |

Christian Bale e David O. Russell sono entrati ufficialmente in trattative con la New Regency, il primo per recitare, il secondo per dirigere una nuova pellicola dal titolo non rivelato. La New Regency si aspetta di far partire la produzione dell'opera cinematografica durante la primavera e se le trattative dovessero andare a buon fine Russell dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso.



Al momento la trama non è stata ancora rilasciata e non si conosce neanche un dettaglio della pellicola.

Matthew Budman sarà il produttore esecutivo.

Christian Bale e David O. Russell hanno già collaborato insieme per The Fighter, uscito nel 2010, e per American Hustle (2013).