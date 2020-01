Box Office Italia: Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S al comando

News





20/01/2020 |

Cambia la vetta della classifica box office italiana. Al primo posto vola la commedia di Gianluca Leuzzi Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, film che vede il debutto cinematografico dei due youtubers Luì e Sofì. La pellicola ha incassato 5.438.127 euro, superando Tolo Tolo di Checco Zalone, in seconda posizione dopo aver portato via 2.164.814 euro. Medaglia di bronzo per Hammamet di Gianni Amelio, il cui incasso è stato pari a 1.614.092 euro. Un gradino più in basso è scivolato Piccole Donne di Greta Gerwig (1.403.098 euro) mentre ha debuttato al quinto posto Richard Jewell di Clint Eastwood (1.169.569 euro). Sesta posizione, infine, per un'altra new entry: Jojo Rabbit di Taika Waititi (827.158 euro).