Box Office USA: debutto al primo posto Bad Boys for Life

20/01/2020 |

Debutto in prima posizione per Bad Boys for Life, nuovo capitolo dell'avvincente franchise con protagonisti sempre Will Smith e Martin Lawrence, che ha esordito incassando 59.175.000 dollari. Esordio al secondo posto invece per Dolittle di Stephen Gaghan, il cui incasso è stato pari a 22.140.000 dollari. Dal primo al terzo posto è scivolato 1917 di Sam Mendes, che ha portato via 22.140.000 dollari, mentre in quarta posizione troviamo Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan (9.565.000 dollari). Chiudiamo, infine, con il quinto e il sesto posto dove spuntano: Star Wars - L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams (8.374.000 dollari) e Il Diritto di Opporsi di Destin Daniel Cretton (6.000.000 dollari).