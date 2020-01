PGA Awards: il trionfo di 1917 di Sam Mendes

News





20/01/2020 |

Sarà 1917 di Sam Mendes il film protagonista alla prossima Notte degli Oscar? Gli indizi portano sicuramente ad una risposta affermativa, anche se restiamo sempre nel campo delle ipotesi. Le certezze invece ci riconducono ai PGA Awards 2020, ambitissimi premi che spesso hanno collegato le pellicole, tramite i loro produttori, alla statuetta più ambita in assoluto.

E nella notte dei PGA a trionfare è stato proprio 1917 di Sam Mendes che ha scalzato la concorrenza: da Joker a JoJo Rabbit, passando per Piccole Donne, Knives Out, The Irishman e C'era una volta a Hollywood. Per il regista, dopo i Golden Globes, è stato un autentico successo che lo mette di conseguena in prima fila nella griglia di partenza dei favoriti per la corsa all'Oscar.

Da segnalare anche il successo ottenuto da Toy Story 4, nelle persone di Mark Nielsen e Jonas Rivera, per quanto riguarda la categoria film animato mentre il Miglior Documentario è Apollo 11.