SAG Awards: Parasite per il cinema e The Crown per la tv premiati per il miglior cast

20/01/2020 |

Nella notte che ha visto assegnare gli Screen Actors Guild Awards non può non finire sotto i riflettori Parasite di Bong Joon-ho che ha vinto il premio per il Miglior Cast per quanto riguarda una pellicola cinematografica: per una pellicola straniera è sicuramente un successo importantissimo ed un evento altrettanto importante da segnalare. A livello televisivo, restando in tema Miglior Cast ha trionfato invece la serie The Crown.

Tra gli altri premiati come attori e attrici, sia a livello cinematografico che televisivo, spuntano Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern, Sam Rockwell, Michelle Williams, Peter Dinklage e Jennifer Aniston.

Questi tutti i premi

CINEMA

Miglior Cast

Parasite

Migliore Attore Protagonista

Joaquin Phoenix – Joker

Migliore Attrice Protagonista

Renée Zellweger – Judy

Migliore Attore Non Protagonista

Brad Pitt – C'era una volta a… Hollywood

Migliore Attrice Non Protagonista

Laura Dern – Storia di un Matrimonio

Migliori Controfigure

Avengers: Endgame

TV

Miglior Cast

The Crown

Miglior Cast in una serie commedia

La Fantastica Signora Maisel

Migliore Attore

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Migliore Attrice

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Migliore Attore in una serie commedia

Tony Shalhoub – La Fantastica Signora Maisel

Migliore Attrice in una serie commedia

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Migliore Attore in una serie drammatica

Peter Dinklage – Il Trono di Spade

Migliore Attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston – The Morning Show

Migliori controfigure televisive

Il Trono di Spade

SAG Award alla Carriera

Robert De Niro