Bad Boys: scelto lo sceneggiatore per il quarto film

20/01/2020 |

Mentre gli Stati Uniti hanno accolto positivamente l'arrivo nelle sale di Bad Boys For Life, la Sony Pictures sta già pensando a quello che sarà il futuro ed ha deciso di mettere in lavorazione anche la quarta pellicola. Lo studio sta muovendo velocemente i suoi primi passi ed ha affidato la sceneggiatura a Chris Bremner che dunque è stato confermato per scrivere la storia: Bremner ha infatti scritto la sceneggiatura di Bad Boys For Life con Peter Craig e Joe Carnahan.

Al momento, nonostante la macchina per il nuovo sequel sia stata attivata, la Sony non ha svelato i dettagli riguardanti il tanto atteso film. L'unica certezza è che Will Smith e Martin Lawrence saranno per l'ennesima volta fianco a fianco.

Bad Boys For Life è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e non sappiamo ancora se i due registi verranno o meno confermati.