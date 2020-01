Morbius: Jared Harris non interpreterà Doctor Octopus

News





21/01/2020 |

Pochi giorni fa ha debuttato il primo trailer ufficiale di Morbius, lo spin-off di Spider-Man diretto da Daniel Espinosa. Protagonista del cinecomic sarà Jared Leto, affiancato dal cast da attori di assoluto livello quali Michael Keaton, Tyrese Gibson, J.K. Simmons, Matt Smith, Adria Arjona e Jared Harris.

E proprio su Harris da tempo si dibatte su quello che sarà il ruolo a lui assegnato. In molti lo hanno accostato al Doctor Octopus, un altro degli straordinari personaggi presenti all'interno dell'universo dell'Uomo Ragno.

Lo stesso attore, però, nel corso di un'intervista rilasciata a Variety ha smentito di essersi calato in quella parte: "La risposta è no. Amo l'immaginazione che hanno gli spettatori ma no sarò Octopus".

Resta dunque il dubbio su quale sarà il personaggio interpretato da Harris all'interno di questo film il cui debutto è previsto per il 31 luglio.