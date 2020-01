Spenser Confidential: il trailer italiano del film Netflix

News





21/01/2020 |

Dal 6 marzo Netflix porta sulla sua piattaforma Spenser Confidential, action movie diretto da Peter Berg e con protagonisti Mark Wahlberg e Winston Duke. E proprio dal canale ufficiale Netflix vi mostriamo il trailer ufficiale italiano del film.

Alan Arkin, Iliza Shlesinger e Austin Post sono gli altri attori presenti nel cast.

Sinossi di Spenser Confidential:

L'ex poliziotto Spenser (Mark Wahlberg) viene risucchiato nel mondo della criminalità di Boston quando scopre la verità e l'intricato complotto dietro un sensazionale omicidio. Nonostante ripetute minacce, Spenser decide di farsi giustizia da solo per dimostrare che nessuno è al di sopra della legge. Diretto da Peter Berg (Lone Survivor), Spenser Confidential ha come protagonisti Mark Wahlberg (The Fighter), Winston Duke (Noi), Alan Arkin (Argo), Iliza Shlesinger e Austin Post."