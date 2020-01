Justice League Dark: la Bad Robot potrebbe portare il fumetto al cinema e in tv

News





22/01/2020 |

Da tempo si parla della possibilità di vedere nelle sale cinematografiche Justice League Dark, l'adattamento del fumetto della DC Comics. Il film doveva essere inserito all'interno dell'Universo fumettistico che la Warner Bros. Pictures ha creato da diversi anni, anche se nulla, al momento, si era ancora mosso ufficialmente. Secondo alcune indiscrezioni - come riporta Deadline - la Bad Robot, attraverso l'accordo con la Warner Media, avrebbe deciso di sviluppare due progetti riguardanti Justice League Dark: uno per la tv e l'altro per il cinema.

Justice League Dark ha fatto la sua prima apparizione nel 2011 ed è una squadra di supereroi dai poteri al limite del paranormale composta originariamente da John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, the Changing Man e Zatanna. Nel corso degli anni la DC Comics ha implementato il gruppo, inserendo al suo interno anche altri personaggi come ad esempio il vampiro Andrew Bennett, Pandora e Frankenstein.

Non è chiaro se J.J. Abrams, proprietario della Bad Robot, sarà il regista del film. Vi aggiorneremo sul progetto!