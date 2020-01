Tappo - Cucciolo in un Mare di Guai: online la scena Tolgo il disturbo

News





23/01/2020 |

Debutta oggi in Italia, distribuita dalla Eagle Pictures, Tappo - Cucciolo in un Mare di Guai, la pellicola animata diretta da Kevin Johnson. E proprio lo studio ha rilasciato una nuova clip che ci mostra alcuni dei personaggi che ritroveremo in questo film.



Sinossi di Tappo - Cucciolo in un Mare di Guai:

Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un cagnolino abituato a vivere nell'agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone: Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

Dai produtttori di Shrek uno spericolato e tenero film di animazione per tutta la famiglia.