The Force: Matt Damon sarà il protagonista di questo thriller poliziesco

23/01/2020 |

Matt Damon lavorerà con il regista James Mangold all'interno di The Force, thriller a tinte poliziesche che sarà sviluppato per conto della 20th Cetury Fox. Damon si riunirà dunque con Mangold dopo Le Mans '66 - La grande sfida ed interpreterà in questo nuovo progetto il detective Denny Malone. Quest'ultimo, alla guida di una squadra anticrimine, si ritroverà coinvolto in uno scandalo di corruzione.

Damon ha già recitato in crime movie di questo genere, nel 2006 infatti fu uno dei protagonisti di The Departed - Il bene e il male.

La Fox ha acquisito i diritti di The Force nel 2016. La produzione è affidata a Ridley Scott, a Shane Salerno e Kevin Walsh.

David Mamet ha scritto la prima bozza di sceneggiatura mentre Scott Frank sta lavorando ad una recente versione.