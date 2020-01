Bob the Musical: Channing Tatum reciterà al suo interno

News





23/01/2020 |

Channing Tatum sarà il protagonista e il produttore di Bob The Musical per conto della Disney. Il progetto, in cantiere da più di dieci anni, sta muovendo dunque i primi passi verso la sua effettiva realizzazione. Tatum si occuperà della produzione attraverso la sua Free Association e i suoi partner Reid Carolin e Peter Kiernan. Tripp Vinson e Chris Bender sono gli altri produttori del film.

Attualmente non è stato ancora annunciato il nome del regista.

La storia racconta di un ragazzo come tanti che scopre improvvisamente di essere intrappolato in un musical.

In passato Michael Chabon, Alan Loeb, Mike Bender, John August, Lowell Ganz e Babaloo Mandel sono gli scrittori che hanno lavorato alla sceneggiatura.