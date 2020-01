Volevo Nascondermi: in rete il trailer ufficiale

News





24/01/2020 |

Dopo aver rilasciato il primo poster ufficiale di Volevo Nascondermi, la 01 Distribution ci mostra anche il primo trailer della pellicola con protagonista Elio Germano. L'attore in questa opera si calerà nella parte del pittore Antonio Ligabue ed è stato diretto da Giorgio Diritti.



L'uscita è prevista per il 27 febbraio.



Sinossi di Volevo Nascondermi:

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e umiliato, diventa il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po. Quella di Ligabue è una “favola” in cui emerge la ricchezza della diversità e le sue opere si rivelano nel tempo un dono per l’intera collettività.