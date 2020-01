Uncharted: potrebbe essere Ruben Fleischer il regista del film?

News





25/01/2020 |

La Sony Pictures è ancora alla ricerca di un regista per Uncharted, dopo l'addio di Travis Knight. Uno dei nomi circolati con insistenza durante le ultime settimane è quello di Ruben Fleischer, il regista di Zombieland - Doppio colpo. E secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli States Fleischer sarebbe in cima alla lista dei possibili timonieri di questo adattamento cinematografico.

La storia di Uncharted, famoso videogioco della consolle Play Station, racconta di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare.



Protagonista di Uncharted sarà Tom Holland, affiancato nel cast principale anche da Mark Wahlberg.

La sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway. Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme a Avi Arad e Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions.