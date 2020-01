La Columbia Pictures pronta a realizzare il remake di Anaconda

News





25/01/2020 |

La Columbia Pictures ha deciso di mettere in lavorazione il remake di Anaconda, action-horror movie uscito nel 1997. La pellicola originale, diretta da Luis Llosa, raccontava la storia di una squadra di National Geographic divenuta improvvisamente ostaggio, durante una spedizione nel Rio delle Amazzoni, di un'anaconda gigante.

Lo studio ha ingaggiato Evan Daugherty per scrivere la sceneggiatura e stando alle prime informazioni, l'obiettivo dello studio non sarebbe quello di stravolgere la storia. Al momento non è stato ancora annunciato il nome del regista.



Il cast del film originale era composto da Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson e Danny Trejo.