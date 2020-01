Masters of the Universe al momento non rientra nei piani della Sony

News





25/01/2020 |

A sorpresa Masters of the Universe è stato cancellato dalla release schedule della Sony Pictures. Il film sembrava destinato a vedere la luce con estrema velocità ed invece qualcosa al momento ha bloccato il suo sviluppo e la data di uscita, prevista per marzo 2021, è stata occupata da Uncharted.

Non è chiaro se la Sony Pictures, che nel frattempo non ha comunicato altre date di uscita, abbia deciso di stoppare definitivamente il progetto oppure se il tutto è stato bloccato solo temporaneamente.

Masters of the Universe, basato sulle action-figures della Mattel e sulla famosa serie animata, avrebbe dovuto raccontare, in un formato tutto live-action, la storia del Principe Adam, custode di Eternia, in grado di trasformarsi grazie alla sua spada nell'invincibile He-Man.