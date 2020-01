Box Office Italia: 1917 subito al comando della classifica

News





27/01/2020 |

Esordio con primo posto per 1917, opera di Sam Mendes attualmente in lizza per la Notte degli Oscar. La pellicola ha incassato all'esordio 2.154.953 euro togliendo il comando della classifica a Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S di Gianluca Leuzzi, finito in seconda posizione grazie all'incasso di 1.743.189 euro. Debutto al terzo posto per Figli, pellicola tutta italiana firmata Giuseppe Bonito, che ha esordito con un incasso pari a 1.427.184 euro. Piccole Donne di Greta Gerwig ha mantenuto il quarto posto (889.448 euro) mentre Jojo Rabbit di Taika Waititi (889.366 euro) e Tolo Tolo di Checco Zalone (868.802 euro) hanno chiuso la classifica.