Box Office USA: sempre Bad Boys for Life in vetta

News





27/01/2020 |

E' sempre Bad Boys for Life di Adil El Arbi e Bilall Fallah a dominare nella classifica box office americana. La pellicola ha mantenuto la prima posizione incassando 34.000.000 dollari. Ha guadagnato una posizione, passando dalla terza alla seconda, 1917 di Sam Mendes, il cui incasso è stato pari a 15.800.000 dollari, mentre il percorso inverso ha fatto Dolittle di Stephen Gaghan che ha portato via 12.500.000 dollari. The Gentlemen di Guy Ritchie ha debuttato al quarto posto (11.030.000 dollari) con Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan (7.900.000 dollari) e la new entry The Turning di Floria Sigismondi (7.300.00 dollari) che hanno chiuso la classifica al quinto e al sesto posto.