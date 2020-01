Transformers: due nuovi film in lavorazione!

News





28/01/2020 |

A sorpresa la Paramount Pictures ha deciso di allargare l'universo Transformers con due nuove pellicole entrate ufficialmente in lavorazione. Lo studio sta muovendo i primi passi con la stesura delle sceneggiature, affidate una a James Vanderbilt e l'altra a Joby Harold.

Non sono stati svelati i dettagli riguardanti i contenuti delle sceneggiature ma alcune indiscrezioni raccontano che questi due film rappresentano l'opportunità di allargare ancora di più il panorama della saga.

Al momento non sono stati annunciati i nomi dei due registi che si occuperanno di far venire al mondo entrambe le opere. I due progetti potrebbero rappresentare anche l'opportunità di creare un nuovo cast principale in grado di crescere all'interno del franchise.