La Cosa: in lavorazione un nuovo film basato sul primo romanzo di John W. Campbell

28/01/2020 |

La Universal Pictures e la Blumhouse Pictures svilupperanno un progetto cinematografico che servirà a riportare nelle sale La Cosa, il famoso film del 1982 diretto da John Carpenter. La nuova opera, però, sarà differente rispetto all'originale. La Cosa ha tratto infatti spunto dal romanzo di John W. Campbell Jr. dal titolo Who Goes There? che a sua volta era stato pubblicato come versione ridotta del romanzo originale Frozen Hell. Quest'ultimo, però, a causa del numero elevato di pagine era stato bloccato dalla casa editrice, costringendo lo scrittore a rivedere parte della storia.



E proprio Frozen Hell sarà il punto di riferimento per la realizzazione del nuovo film che, dunque, porterà con sé alcuni aspetti diversi rispetto alla pellicola di Carpenter.

Alan Donnes sarà il produttore esecutivo di La Cosa e lo ha annunciato tramite la sua pagina Facebook sottolineando che "la versione completa verrà ora realizzata".