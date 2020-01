Clownpocalypse: Eli Roth pronto a realizzare un nuovo franchise horror

News





28/01/2020 |

Eli Roth è pronto per sviluppare un nuovo progetto horror. Ma questa volta non si tratta soltanto di un film. Clownpocalypse, questo il nome del franchise, includerà al suo interno un film, un videogame, diversi contenuti digitali, prodotti commerciali ed eventi live. Roth lavorerà con James Frey e lo studio 3BlackDot.

La storia racconta di un genio della tecnologia che realizza un'app con filtri fotografici in grado di trasformare gli utenti in clown psicotici. In questo contesto un gruppo di delinquenti proverà a far di tutto per fermare il creatore dell'applicazione.

La sceneggiatura è stata scritta da Philip Gelatt mentre Roth e Frey produrranno il tutto con Reginald Cash, Mitchell Smith e Zennen Clifton.

Non è stato svelato il nome del regista e presto verranno annunciati i nomi degli attori che reciteranno all'interno di Clownpocalypse.