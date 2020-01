Arma Letale 5: il progetto potrebbe diventare realtà?

News





La possibilità di vedere presto realizzato il quinto film di Arma Letale potrebbe essere non più cosi remota. Nonostante tutte le zavorre del passato che ne hanno frenato lo sviluppo, ora sembra che tutto si sia improvvisamente sbloccato. A rivelarlo è stato Dan Lin, produttore a bordo del progetto, che, durante un'intervista a Hollywood Reporter, ha spiegato che l'intenzione da parte di tutta la crew che ha lavorato ai precedenti film è proprio quella di realizzare il quinto capitolo. Lin ha raccontato che il regista Richard Donner "tornerà" al timone e così "anche il cast originale" è pronto per mettersi all'opera. Parlando dei due protagonisti Mel Gibson e Danny Glover, il produttore ha specificato che entrambi "sono pronti per fare il film".

Infine Dan Lin ha ammesso che presto verrà realizzata anche la nuova sceneggiatura quindi il tutto, salvo altri imprevisti, sembra portare verso la realizzazione di un film atteso e richiesto dagli appassionati del franchise.