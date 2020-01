Matrix 4: anche Priyanka Chopra nel cast

News





29/01/2020 |

Continua a crescere senza sosta il cast di Matrix 4, uno dei film più attesi del 2021. All'interno della pellicola è entrata ufficialmente anche Priyanka Chopra, attrice che abbiamo visto recitare nella serie tv Quantico. Il personaggio che le sarà assegnato non è stato rivelato e l'unica certezza sarà quella che l'attice farà parte di questo nuovo capitolo la cui regia è stata affidata a Lana Wachowski.

Come già abbiamo detto in passato Keanu Reeves tornerà nei panni del protagonista in un cast che comprende anche Carrie Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick e Toby Onwumere.

Aleksander Hemon e David Mitchell hanno curato la sceneggiatura con la Wachowski.

Il 21 maggio 2021 Matrix 4 arriverà nelle sale.