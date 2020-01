The Batman: ecco quali saranno i ruoli di Peter Sarsgaard e Jayme Lawson

News





29/01/2020 |

Mentre The Batman, nuovo cinecomic in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures e nuovo adattamento cinematografico dedicato alle avventure dell'Uomo Pipistrello sta muovendo i primi passi a Londra (proprio ieri vi abbiamo mostrato la foto che testimonia l'inizio delle riprese), iniziano ad emergere alcuni dettagli sui ruoli assegnati agli attori. E cosi è stato svelato che Peter Sarsgaard e Jayme Lawson interpreteranno rispettivamente l’avvocato del distretto di Gotham City e la candidata a sindaco Bella Reál. La curiosità è che entrambi questi personaggi non appartengono ai fumetti della DC Comics, quindi c'è molta curiosità intorno a quella che sarà la loro evoluzione, sempre se la produzione ha dei piani di sviluppo per questi ruoli.



The Batman sarà diretto da Matt Reeves che ha curato la sceneggiatura con Mattson Tomlin.



Il nuovo Batman sarà interpretato da Robert Pattinson. Con l'attore troviamo anche Zoë Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Commissario Gordon), Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano (Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) e John Turturro (Carmine Falcone).



L'uscita di The Batman è prevista per giugno 2021.