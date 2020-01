Judy, oggi il debutto al cinema: online una nuova clip

News





30/01/2020 |

Direttamente dal canale della Notorious Pictures vi mostriamo una clip in italiano di Judy, opera cinematografica che racconta parte della vita dell'immensa artista Judy Garland. Nei suo panni troviamo Renée Zellweger, diretta da Rupert Goold. Basato sulla piece teatrale End of the Rainbow di Peter Quilter, il film ha una sceneggiatura scritta da Tom Edge. Jessie Buckley, Rufus Sewell e Bella Ramsey completano il cast.



Il debutto in Italia della pellicola è fissato oggi, 30 gennaio.



Sinossi di Judy:

L’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland. Una carriera folgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi le battaglie con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera intonando la famosissima “Over the rainbow”.