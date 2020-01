Honey Boy: il trailer italiano del film scritto ed interpretato da Shia LaBeouf

News





30/01/2020 |

La Adler Entertainment ha rilasciato in rete il primo trailer italiano di Honey Boy, la pellicola scritta ed interpretata da Shia LaBeouf. L'attore con questo film ha voluto raccontare uno spaccato della sua vita.

La regia è di Alma Har’el che ha diretto un cast che comprende anche Noah Jupe e Lucas Hedges.

Il film arriverà in Italia il prossimo 27 febbraio.

Sinossi di Honey Boy:

Da una sceneggiatura di Shia LaBeouf, basata sulle sue esperienze personali, la regista Alma Har’el porta in vita l'infanzia burrascosa e i primi anni dell’età adulta di un giovane attore, mentre lotta per riconciliarsi con suo padre attraverso il cinema e i sogni. Portando in scena il passaggio dall’infanzia alla celebrità, e i successivi momenti della riabilitazione e della guarigione in età più adulta, Har’el sceglie Noah Jupe e Lucas Hedges per vestire i panni di Otis Lort, che si addentra nelle diverse fasi di una frenetica carriera. LaBeouf affronta la sfida audace e terapeutica di interpretare suo padre, ex clown di rodeo e criminale. L’artista e musicista FKA twigs fa il suo debutto come attrice, interpretando la vicina - spirito affine del giovane Otis - del motel in cui vive il ragazzo.