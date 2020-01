The Day They Stole the Mona Lisa: Jodie Foster dirigerà il film

News





30/01/2020 |

Quattro anni dopo aver diretto Money Monster, Jodie Foster tornerà dietro la macchina da presa per dirigere The Day They Stole the Mona Lisa, progetto basato sul libro di Seymour Reit. La pellicola sarà completamente finanziata dalla Los Angeles Media Fund. Jeffrey Soros, produttore con Simon Horsman, ha dichiarato che Bill Wheeler si occuperà di scrivere la sceneggiatura.

Soros ha poi aggiunto che "tutto questo è successo nel 1911 ed è questo episodio ad aver resto famosa la Monna Lisa" e che la storia sarà "un mix tra verità e finzione e si concentrerà sui personaggi che hanno organizzato il furto".

Il titolo del film attualmente non è stato rivelato dalla produzione.