Il Corvo: nuove speranze per il remake?

30/01/2020

La possibilità di vedere realizzato il reboot de Il Corvo sembra non essere del tutto tramontata. Arrivano notizie importanti, infatti, dagli Stati Uniti che raccontano di come presto verrà fatto un nuovo tentativo per realizzare la pellicola. A riportarlo è il portale specializzato in horror movie Bloody Disgusting che però non fornisce profondi dettagli a riguardo.

Le prime informazioni raccontano di come Samuel Hadida della Davis Films, la Highland Film Group e la Electric Shadow, che precedentemente avevano acquistato i diritti per finanziare, produrre e distribuire il film, siano ancora coinvolti nel progetto. Il tutto, ovviamente, verrà supportato da un nuovo sceneggiatore e un nuovo regista.

La Sony Pictures aveva fissato per ottobre 2019, per poi cancellare il tutto definitivamente, l'uscita del reboot nelle sale. Il piano prevedeva Corin Hardy dietro la macchina da presa e Jason Momoa nella parte di Eric Draven, il protagonista. Una volta partita la pre-produzione, però, l'avvenimento più importante è stato quello riguardante l'uscita di Hardy e Momoa dal progetto. Fattore che ha cancellato di fatto l'idea della Sony di realizzare l'opera.

Ora, dunque, sembra che un nuovo tentativo verrà fatto e noi vi terremo aggiornati sull'evoluzione del progetto!