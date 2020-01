The Uncanny: Bella Thorne sarà la protagonista

News





31/01/2020 |

Bella Thorne è entrata a far parte del cast di The Uncanny. L'attrice sarà protagonista di questo thriller movie che sarà diretto da Mitzi Peirone.

La sceneggiatura è stata scritta dalla regista e da Chaya Doswell. La storia, ambientata in un futuro non meglio identificato, presenta un mondo in cui ad ogni cittadino è impiantato un chip in grado di controllare tutto, dalle emozioni alle direzioni, fino a quando un aggiornamento di routine finito male causa una cyber apocalisse. In uno scenario che vede l'umanità sterminata, cinque sopravvissuti proveranno a salvare le loro vite dopo aver eliminato dai loro corpi il chip. Nel gruppo è presente anche una ragazza, Scarlet (Thorne), che teme che dietro la loro salvezza sia in atto però una cospirazione.

Rebecca Berrih, Thor Bradwell e Courtney Shepard sono i produttori.