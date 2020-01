Ron Howard dirigerà lo spy-thriller The Fixer

News





31/01/2020 |

Ron Howard è stato ingaggiato dalla Paramount Pictures per dirigere The Fixer, pellicola basata su una storia vera e la cui sceneggiatura è stata scritta da Tyler Hisel. Il film racconterà, basandosi su fatti realmente accaduti, la vicenda di un agente dell'FBI sfruttato dalla CIA per guidare una squadra di agenti e diversi mafiosi di Chicago in una missione improbabile per cercare di assassinare Fidel Castro.

Brian Grazer della Imagine, Bradley Cooper e Todd Phillips della Joint Effort ed Andrew Panay. Al momento non è stato annunciato il cast che sarà diretto dal regista.



Ron Howard ha diretto nel 2018 Solo: A Star Wars Story ed è stato annunciato anche per dirigere Hillbilly Elegy.