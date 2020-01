Margot Robbie parla del Joker di Joaquin Phoenix

News





31/01/2020 |

L'imminente arrivo nelle sale cinematografiche di Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, cinecomic con protagonista Margot Robbie, ha spesso e volentieri portato a galla la domanda relativa ad un possibile crossover con il Joker di Todd Phillips. Un quesito rimbalzato diverse volte sui social network e che è stato oggetto di alcune domande rivolte all'attrice.

E proprio nel corso della promozione della pellicola, la Robbie è tornata sull'argomento, spiegando che quello del film che la vede protagonista è un mondo completamente diverso rispetto a quello costruito da Phillips. In primo piano soprattutto c'è la città di Gotham, che appare in entrambe le opere, ma che la Robbie definisce impossibile da confrontare. L'attrice ha chiuso il tutto dicendo: "Come si fa a costruire un ponte tra questi due film?".

Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn è diretto da Cathy Yan ed arriverà al cinema il 6 febbraio.