Piccola Bottega degli Orrori: Taron Egerton potrebbe essere il protagonista

News





31/01/2020 |

Taron Egerton, che lo scorso anno ha interpretato Elton John in Rocketman, è entrato in trattative per recitare all'interno del remake di Piccola Bottega degli Orrori. L'opera è stato affidata ad Alen Menken e Miles Goodman.

L'attore - come riporta fullcirclecinema.com - dovrebbe interpretare Seymour Krelborn, il personaggio reso famoso da Rick Moranis nell'adattamento del 1986.

Non solo Egerton però potrebbe presto entrare nel cast. Le indiscrezioni raccontano infatti che nel film dovrebbero far capolino anche Scarlett Johannson e Billy Porter, scelti per i ruoli di Audrey ed Audrey II.

Piccola Bottega degli Orrori fu diretto nel 1986 da Frank Oz. Oltre a Moranis, nella pellicola recitarono anche Levi Stubbs, Ellen Greene e Steve Martin.