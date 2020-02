Silent Hill: in lavorazione presto un nuovo film!

News





02/02/2020

Era il 2006 quando Christophe Gans, regista francese, decise di dirigere Silent Hill, pellicola basata sul popolare videogame a tinte horror. La pellicola ebbe un discreto successo al botteghino, arrivando ad incassare 100 milioni di dollari in tutto il mondo, ma non vennero diretti ulteriori sequel. Soltanto nel 2012, con Silent Hill: Revelation 3D, si provò a riproporre il titolo nelle sale ma anche in quel caso il progetto non ebbe ulteriori sviluppi.

E a distanza di 14 anni dal primo Silent Hill, il regista Gans è tornato a parlare, annunciando al portale francese Allocine la possibilità di realizzare un nuovo film: "Ho due progetti horror che vorrei sviluppare con il produttore Victor Hadida. Sto lavorando all'adattamento del videogame Project Zero, tutto ambientato in Giappone. E sto lavorando anche al nuovo Silent Hill. Il progetto sarà sempre ancorato in questa atmosfera di piccola città americana, devastata dal puritanesimo. E' ora di realizzarne uno nuovo".

Il regista ha anche risposto positivamente circa il film del 2006, sottolineando che la produzione gli ha concesso ampia libertà per il suo sviluppo: "Al debutto nelle sale ha ottenuto la prima posizione, questo mila dato un grande senso di soddisfazione".