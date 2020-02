Ralph Fiennes in trattative per recitare in Matilda

News





02/02/2020 |

Arriva qualche novità riguardante il cast che reciterà all'interno di Matilda, adattamento cinematografico del musical in lavorazione presso Netflix. All'interno dell'opera, tratta dal romanzo per bambini di Roald Dahl, potremmo ritrovare anche Ralph Fiennes, entrato ufficialmente in trattative con la produzione. Se le parti dovessero raggiungere un accordo Fiennes interpreterà la signorina Trinciabue.

Il progetto, le cui riprese avverranno nel Regno Unito, sarà diretto da Matthew Warchus.

Fiennes ha recentemente recitato in No Time to Die, il capitolo di 007 che arriverà il prossimo aprile nelle sale.