Truman Show: Jim Carrey parla di un possibile sequel

02/02/2020 |

Era il 1998 quando arrivò nelle sale The Truman Show, pellicola di Peter Weir candidata all'Oscar e vincitrice di diversi Golden Globe. E tra i vincitori del Golden Globe come Miglior Attore in un film drammatico spuntava il protagonista Jim Carrey che, dopo le commedie The Mask ed Ace Ventura - L'Acchiappanimali, si calò nella parte di Truman Burbank un uomo inconsapevole di vivere la sua vita all'interno di uno show televisivo.

Sono passati ventidue anni dall'uscita del film e Jim Carrey a Collider - durante un'intervista legata alla presentazione di Sonic – Il film - ha affrontato l'argomento relativo ad un possibile nuovo film dedicato a Truman: "E' un argomento molto interessante e devo dire che spesso mi domando cosa sia successo a Truman una volta oltrepassato il muro (il riferimento è al finale del film con il protagonista pronto ad abbandonare lo spettacolo, una volta scoperto il tutto ndr). Ci ho pensato e ho capito che è rimasto solo, perché tutti gli altri personaggi sono rimasti dentro, volevano stare dentro lo show". Carrey non è andato però oltre e dunque non ha chiarito se un giorno ci sarà la possibilità o meno di vedere una seconda parte del film.

The Truman Show, la cui storia è stata scritta da Andrew Niccol, vedeva recitare nel film anche Laura Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone e Ed Harris.