Box Office Italia: Odio l'estate si prende il primo posto

03/02/2020 |

In un altro weekend cinematografico segnato da nuove uscite la vetta della classifica box office viene conquistata da Odio l'estate, la commedia di Massimo Venier che vede il ritorno sul grande schermo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film ha incassato 3.080.987 euro, superando Dolittle di Stephen Gaghan che ha debuttato alle sue spalle incassando 2.016.854 euro. E' scivolato così al terzo posto 1917 di Sam Mendes, che ha portato via 1.523.181 euro, mentre un gradino più in basso troviamo Figli di Giuseppe Bonito (832.588 euro). Chiudono la classifica, al quinto e al sesto posto, Jojo Rabbit di Taika Waititi (659.678 euro) e la new entry Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (548.856 euro).