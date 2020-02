Box Office USA: Bad Boys for Life sempre al comando

News





03/02/2020 |

E' sempre Bad Boys for Life a comandare la classifica box office americana. Il film di Adil El Arbi e Bilall Fallah ha incassato 17.675.000 dollari, cifra che permette al film di raggiungere i 148 milioni complessivi. Medaglia d'argento per 1917 di Sam Mendes che ha portato via 9.660.000, sfiorando i 120 milioni di dollari totali incassati dal giorno della sua uscita nelle sale, mentre il gradino più basso del podio è stato occupato da Dolittle di Stephen Gaghan (7.700.000 dollari). Debutto al quarto posto per Gretel e Hansel, horror movie di Oz Perkins, che ha incassato 6.050.830. La quinta e la sesta posizione, infine, sono occupate da The Gentlemen di Guy Ritchie (6.010.000 dollari) e da Jumanji - The Next Level di Jake Kasdan (6.000.000 dollari).