No Time To Die: il trailer rilasciato durante il Super Bowl

03/02/2020 |

Durante il Super Bowl è stato trasmesso un nuovo trailer internazionale di No Time To Die, ennesimo e atteso capitolo della saga di 007 precedentemente intitolato Bond 25. La pellicola vede di nuovo protagonista Daniel Craig nella parte di James Bond diretto da Cary Joji Fukunaga. E proprio Craig è al centro della locandina.



Nel cast compaiono anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes e Rami Malek.



La pellicola vedrà il nostro protagonista in vacanza in Giamaica quando il suo ex collega della CIA e vecchio amico Felix Leiter chiederà il suo aiuto nel tentativo di ritrovare uno scienziato rapito. Dietro al rapimento ci sarebbe un misterioso criminale che possiede una pericolosissima e distruttiva nuova tecnologia.



Barbara Broccoli e Michael J. Wilson sono i produttori.



L'uscita è prevista per il 9 aprile 2020.