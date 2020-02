Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi?: Rick Moranis reciterà nel reboot?

News





04/02/2020 |

La Disney da tempo sta cercando di riportare in vita i suoi grandi classici che hanno fatto la storia a livello cinematografico. E tra i vari progetti spunta anche quello riguardante Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi?, la commedia del 1989 diretta da Joe Johnston e con protagonista Rick Moranis. L'attore nel film interpretava uno scienziato di nome Wayne Szalinski che vede i suoi figli rimpicciolirsi a causa di una sua nuova invenzione. I ragazzi, ormai minuscoli, saranno così costretti a vivere delle simpatiche quanto pericolose avventure.

E dagli States giungono indiscrezioni che Moranis sarebbe in trattative con la Disney per tornare a recitare nel reboot. Al momento non ci sono state conferme ufficiali ma se ciò dovesse avvenire sarebbe una vera e propria notizia, considerando che l'attore non prende parte ad un progetto cinematografico dal 1996, anno nel quale uscì Il grande bullo.

Ultimamente Moranis ha recitato nella serie tv The Goldbergs per un episodio e si è dedicato al doppiaggio.