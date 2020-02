Joker: dal 6 febbraio il film torna al cinema!

News





04/02/2020 |

Con un nuovo spot la Warner Bros. ha annunciato che Joker tornerà al cinema e lo farà dal prossimo 6 febbraio in esclusiva. Diretto dal candidato all’Oscar Todd Phillips, vincitore del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia, campione al botteghino con 1 miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, candidato a 11 premi Oscar® e già vincitore di 2 Golden Globe Joker vede protagonista il tre volte candidato all’Oscar Joaquin Phoenix.



Il film è disponibile nel formato digital e nei formati DVD, Blu-Ray e 4K.



Sinossi di Joker:

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.