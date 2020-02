Andrew Caldwell reciterà in Matrix 4

News





05/02/2020 |

Anche Andrew Caldwell è entrato a far parte del cast del quarto capitolo di Matrix. La Warner Bros. ha raggiunto l'accordo con l'attore che reciterà all'interno del film in un ruolo però non svelato dalla produzione. Continua dunque a crescere il cast del film che vede al suo interno Keanu Reeves, pronto a vestire nuovamente i panni di Neo. Carrie Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Toby Onwumere e Priyanka Chopra sono le altre star che ritroveremo nel sequel



La regia sarà di Lana Wachowski che ha lavorato alla sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



Il 21 maggio 2021 Matrix 4, attualmente in produzione, arriverà nelle sale.