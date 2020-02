Chris Pratt e Antoine Fuqua lavoreranno insieme per The Terminal List

News

05/02/2020 |

The Terminal List, libro di Jack Carr, diventerà un film per la tv e lo farà grazie al lavoro di Antoine Fuqua e Chris Pratt. Il primo dirigerà la pellicola, il secondo invece sarà il protagonista.

La MRC Television sta sviluppando il progetto con David DiGilio, che si occuperà della sceneggiatura, chiamato al ruolo di produttore esecutivo.

Pratt, annunciato per il terzo capitolo di Jurassic World e pronto a riprendere il ruolo di Star-Lord in Guardiani della Galassia Vol. 3, ha terminato da poco le riprese di The Tomorrow War del regista Chris McKay.

Sinossi del romanzo:

Nel corso dell’ultima missione in Afghanistan per le forze speciali Navy Seal degli Stati Uniti, l’intera squadra del tenente ­James Reece viene sterminata in una catastrofica imboscata, così come accade ai membri dell’unità inviata in soccorso. Ma quando anche le persone a lui più care vengono uccise il giorno stesso del suo ritorno a casa, Reece scopre che la scia di morte non è opera di un nemico straniero, ma di un complotto che ha radici ai più alti livelli del governo americano. E ora che gli hanno strappato via tutto, nessuno potrà fermarlo.

Rimasto solo al mondo e libero da ogni vincolo, Reece si trasforma nell’incarnazione del detto «Non esiste uomo più pericoloso di chi non ha più nulla da perdere». Impiegherà tutte le proprie forze e le lezioni apprese nei dieci anni di missioni in territori di guerra al solo scopo di vendicare le morti dei compagni e delle persone più amate. Ma per raggiungere i suoi bersagli ai gradini più alti del potere, non potrà avere alcun rispetto per le leggi o per il codice militare.

Attraverso l’esperienza degli oltre vent’anni di servizio nei Navy Seal, Jack Carr costruisce un thriller davvero unico. Grazie al ritmo concitato delle sue pagine, dove nulla viene risparmiato al lettore, ognuno di noi potrà entrare nella mente di un guerriero disposto a tutto pur di veder compiuta la propria terribile missione.

