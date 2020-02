Spiral - L'eredità di Saw: il primo trailer internazionale

News





05/02/2020 |

La Lionsgate ha rilasciato il trailer internazionale di Spiral - L'eredità di Saw, il reboot cinematografico della saga di Saw - L'Enigmista che vedrà la luce nelle sale il prossimo maggio.

Darren Lynn Bousman è il regista della pellicola nata da un’idea di Chris Rock. Lo stesso Rock è anche uno dei protagonisti con Samuel L. Jackson, Max Minghella e Marisol Nichols.

Pete Goldfinger e Josh Stolberg sono gli sceneggiatori mentre Mark Burg e Oren Koules, il duo che ha creato la saga originale di Saw, sono i produttori.

Sinossi di Spiral - L'eredità di Saw:

Una mente sadica e contorta è pronta a liberare una forma particolare di giustizia in Spiral, il nuovo terrificante capitolo della saga di Saw. Lavorando nell'ombra di uno stimato veterano della polizia, il detective Ezekiel “Zeke” Banks e il suo giovane partner indagano su una raccapricciante serie di omicidi che ricordano inquietantemente il macabro passato della città. Intrappolato in questo particolare caso, Zeke si trova al centro del morboso gioco del killer.