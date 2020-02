Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Kirk Douglas

News





06/02/2020 |

Il mondo di Hollywood e del cinema internazionale piangono la morta di una delle star più grandi di sempre: Kirk Douglas. La star, 103 anni, è scomparsa ieri, 5 febbraio, e a darne l'annuncio è stato suo figlio, Michael, altro attore con la "A" maiuscola.

Kirk Douglas è considerato uno dei più grandi di sempre della storia del cinema americano, Premio Oscar alla Carriera nel 1996 e vincitore di due Golden Globe. Ha recitato in quasi 90 film, debuttando nel 1946 con Lo Strano Amore di Marta Ivers di Lewis Milestone ma grazie al suo modo di recitare inizia ad interpretare personaggi "duri" e "sfacciati" che segneranno l'inizio della sua avventura cinematografica. Lo ritroviamo quindi in pellicola quali L'Asso nella Manica, in cui interpreta un giornalista senza scrupoli, Pietà per i Giusti e Il Bruto e la Bella, usciti nel 1951 e il 1952.

Da ricordare altre interpretazioni di grande spessore come nell'Ulisse di Mario Camerini, in Brama di Vivere, dove si calò nei panni di Vincent Van Gogh, e in Spartacus, quest'ultimo uscito nel 1960. Douglas recitò anche in pellicole western, come Il Grande Cielo e L'Uomo Senza Paura.



Papà di Michael e Joel Douglas, avuti dalla prima moglie Diana Dill, Kirk Douglas, dopo aver divorziato, si è risposato con la produttrice Anne Buydens con la quale ha avuto altri due figli Peter Vincent ed Eric.