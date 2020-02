Sam Raimi in trattative per dirigere Doctor Strange 2

News





06/02/2020 |

La Marvel potrebbe aver trovato il regista per il secondo capitolo di Doctor Strange. Dietro la macchina da presa potrebbe infatti mettersi seduto Sam Raimi, il regista che più di dieci anni fa ha diretto la trilogia dell'Uomo Ragno.

Raimi è stato contattato per sostituire Scott Derrickson, uscito dal progetto come regista ma rimasto come produttore esecutivo.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, questo il titolo ufficiale, uscirà il 7 maggio 2021. La produzione partirà il prossimo maggio.

Raimi presto inizierà le riprese di The Kingkiller Chronicle, pellicola basata sul romanzo di Patrick Rothfuss, ed è stato annunciato anche per World War 3.