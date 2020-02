Seth Gordon dirigerà Ground Control to Major Tom

News





06/02/2020 |

Seth Gordon, regista di diverse serie tv tra le quali The Goldbergs e The Good Doctors, dirigerà presto la pellicola Ground Control to Major Tom, i cui diritti sono stati acquisiti dalla Solstice Studios.



La storia racconta di un astronauta in missione nello spazio di cui si perdono improvvisamente le tracce. A distanza di 18 mesi, l'uomo, abbandonato nello spazio, riesce a mettersi in contatto con la torre di controllo che proverà a far di tutto per riportarlo a casa. La trama racconta anche della storia d'amore tra lo stesso astronauta e una donna che lavora all'interno della torre di controllo e che lo ha guidato nel corso della missione.

La sceneggiatura è stata scritta da Jason Micallef.

Il titolo del film richiama il brano Space Oddity di David Bowie.