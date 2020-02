Mission: Impossible 7: ecco il titolo di lavorazione del film

News





06/02/2020 |

Mentre è iniziato il countdown per le riprese del nuovo capitolo del franchise Mission: Impossible, è stato svelato il suo titolo di lavorazione. Il nome in questione corrisponde a Libra, titolo che richiama a gran voce il segno zodiacale della Bilancia e che si affianca a quello del sesto film, Mission: Impossible - Fallout, chiamato in principio Gemini (Gemelli).

Mission: Impossible 7 inizierà a vedere la luce alla fine del mese ai Leavesden Studios di Watford, nel Regno Unito, per poi toccare l'Ucraina ed infine, forse, l'Italia: da tempo infatti si parla di un possibile arrivo del cast a Roma.

Il settimo episodio di Mission: Impossible è scritto da Christopher McQuarrie che si occuperà anche della regia.

Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham sono gli altri attori chiamati a comporre il cast principale.